Всемирная туристская организация ООН заявила, что Россия намерена выйти из неё

Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) подтвердила сообщения о том, что Россия заявила о намерении выйти из неё.

«Россия объявила о своём намерении выйти из ЮНВТО», — говорится в сообщении организации.

Этот процесс должен следовать надлежащей процедуре, на него уйдёт год, однако приостановка членства вступает в силу немедленно, отметили в ЮНВТО.

7 апреля заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекращает свои полномочия в СПЧ ООН.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев усомнился в жизнеспособности Совета ООН по правам человека после выхода из него России.