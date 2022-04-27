Всемирная туристская организация ООН заявила, что Россия намерена выйти из неё

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Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) подтвердила сообщения о том, что Россия заявила о намерении выйти из неё.
Всемирная туристская организация ООН заявила, что Россия намерена выйти из неё
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«Россия объявила о своём намерении выйти из ЮНВТО», — говорится в сообщении организации.

Этот процесс должен следовать надлежащей процедуре, на него уйдёт год, однако приостановка членства вступает в силу немедленно, отметили в ЮНВТО.

7 апреля заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекращает свои полномочия в СПЧ ООН.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев усомнился в жизнеспособности Совета ООН по правам человека после выхода из него России.

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