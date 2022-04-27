Посол России: у Польши в этом году нет полноценной альтернативы российскому газу

В 2022 году у Польши нет альтернатив для компенсации российского газа, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

Об этом он сказал в эфире «России 24».

«В обозримой перспективе этого года какой-то альтернативы для полноценной компенсации российского газа (у Варшавы) нет», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Также российская компания указала, что сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.