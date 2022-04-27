Глава Пентагона не верит в возможность ядерной войны из-за ситуации на Украине

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не верит в возможность возникновения ядерного конфликта из-за ситуации на Украине.

«Я не верю в это», — приводит ТАСС ответ Остина в эфире Fox News на вопрос, верит ли он, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный.

По его словам, члены международного сообщества в окружении США делают всё возможное для предотвращения такого конфликта.

Ранее Остин назвал опасными разговоры о возможности ядерной войны.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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