Шеф Пентагона Остин назвал очень опасными разговоры о ядерной войне
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«Мы неоднократно говорили о том, что такого рода риторика очень опасна и контрпродуктивна. Никто не хочет, чтобы случилась ядерная война», — сказал он в ходе пресс-конференции в Германии. Его слова приводит РИА Новости.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никто в России даже не рассматривает идею о применении ядерного оружия на Украине.