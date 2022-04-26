Шеф Пентагона Остин назвал очень опасными разговоры о ядерной войне

Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал опасными разговоры о возможности ядерной войны.

«Мы неоднократно говорили о том, что такого рода риторика очень опасна и контрпродуктивна. Никто не хочет, чтобы случилась ядерная война», — сказал он в ходе пресс-конференции в Германии. Его слова приводит РИА Новости.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никто в России даже не рассматривает идею о применении ядерного оружия на Украине.