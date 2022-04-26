Политолог Почта прокомментировал предложение Борреля реорганизовать отношения ЕС и России

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Дарья Ускова
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о необходимости реорганизовать отношения ЕС и России.
Политолог Почта прокомментировал предложение Борреля реорганизовать отношения ЕС и России
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Политолог отметил, что предложение о реорганизации отношений, озвученное Жозепом Боррелем, было выдвинуто Россией ещё в ноябре — декабре прошлого года.

По его мнению, слова главы европейской дипломатии являются «запоздалой, но трезвой и разумной мыслью».

«Другое дело, что за этим стоит. Какие условия они предлагают для того, чтобы обеспечить нам гарантии? Должны быть детали, но пока детали не ясны», — пояснил специалист.

Пока детали выдвинутого предложения неизвестны, России сложно дать ему оценку, считает эксперт.

Ранее Боррель заявил, что Европе придётся найти пути реорганизации отношений между ЕС и Россией.

При этом он подчеркнул, что безопасность России «не может и не будет достигнута за счёт европейской безопасности и безопасности соседей».

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