Политолог Почта прокомментировал предложение Борреля реорганизовать отношения ЕС и России

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о необходимости реорганизовать отношения ЕС и России.

Политолог отметил, что предложение о реорганизации отношений, озвученное Жозепом Боррелем, было выдвинуто Россией ещё в ноябре — декабре прошлого года.

По его мнению, слова главы европейской дипломатии являются «запоздалой, но трезвой и разумной мыслью».

«Другое дело, что за этим стоит. Какие условия они предлагают для того, чтобы обеспечить нам гарантии? Должны быть детали, но пока детали не ясны», — пояснил специалист.

Пока детали выдвинутого предложения неизвестны, России сложно дать ему оценку, считает эксперт.

Ранее Боррель заявил, что Европе придётся найти пути реорганизации отношений между ЕС и Россией.

При этом он подчеркнул, что безопасность России «не может и не будет достигнута за счёт европейской безопасности и безопасности соседей».