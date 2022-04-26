Аналитик Блохин прокомментировал ситуацию с санкциями

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Анастасия Румянцева
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT ситуацию с санкциями.
Аналитик Блохин прокомментировал ситуацию с санкциями
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«Все эти санкции, какими бы они ни были, ритуальными или нет, демонстрируют враждебность всего западного политического класса», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что западные страны готовы терпеть экономический ущерб, рост цен на продукцию и углеводороды, поскольку главная цель для них — «насолить России».

По его мнению, санкционная политика в отношении России со стороны Великобритании, ЕС в целом и США не прекратится. 

«Этим не закончится, вряд ли их политика будет подвержена приостановке или откату назад. Это надолго», — заключил собеседник RT. 

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Индию поддержать антироссийские санкции, которые ЕС намеревается «поддерживать в течение длительного времени».

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