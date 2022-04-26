Путин рассказал Эрдогану о ходе российско-украинских переговоров

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Президент России Владимир Путин рассказал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о состоянии дел на российско-украинских переговорах.
Путин рассказал Эрдогану о ходе российско-украинских переговоров
  • AP
  • © Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool

«Владимир Путин также информировал о состоянии дел на перегово­рах российских и украинских представителей», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны также обсудили усилия России по обеспечению безопасности мирных граждан на Украине и в Донбассе, включая организацию гуманитарных коридоров.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отметила, что украинские переговорщики пытаются затянуть переговорный процесс, отказываясь проявлять конструктивный подход по приоритетным вопросам.

Кроме того, по её словам, представители киевского режима опровергают позиции своих переговорщиков.

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