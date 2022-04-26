В посольстве России отметили прогресс в освещении спецоперации на Украине СМИ из США

Ряд американских СМИ начали доносить более или менее объективную информацию о происходящем на Украине, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

«Обратили внимание, что некоторые американские СМИ начали доносить более или менее объективную точку зрения в отношении происходящего на Украине... Такой подход к освещению в Соединенных Штатах хода специальной военной операции является хоть и маленьким, но прогрессом», — говорится в заявлении дипмиссии в соцсетях.

В посольстве отметили, что отдельные издания «без купюр» приводят заявления брифинга начальника войск РХБЗ России Игоря Кириллова о подготовке США и НАТО провокаций для обвинения Москвы.

«Необходимо предотвратить возникновение экологических и гуманитарных катастроф в Европейском регионе. Призываем отрабатывающих заказ администрации журналистов последовать примеру коллег и давать трезвую оценку событий на Украине», — сообщили в дипмиссии.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов ранее заявил, что Госдеп США готов сфабриковать доказательства о применении российской стороной химического оружия.

В Минобороны России также подтвердили вероятность провокаций США на Украине с применением химоружия фактами поставок Киеву антидотов отравляющих веществ.