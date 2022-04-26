Великобритания запретила экспорт в Россию ряда технологий
«Великобритания объявила о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать для репрессий против героического народа Украины», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Отмечается, что речь идёт о продуктах, использующихся для «перехвата и мониторинга».
Вместе с этим в Лондоне отменили пошлины на все товары с Украины в рамках британо-украинского соглашения о свободной торговле.
Ранее Великобритания ввела запрет на импорт серебра, икры и изделий из дерева из России.
Кроме того, в Соединённом Королевстве внесли в санкционный список 26 физлиц и юрлиц из России.