Посол Антонов считает, что США не вернут России отнятую дипсобственность

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что, по его мнению, США не вернут России отнятую дипсобственность.

Он прокомментировал возможность возвращения российской стороне её дипсобственности.

«Однозначно вам скажу, я твердо убеждён, что нам ничего не вернут», — цитирует его РИА Новости.

Также Антонов заявил об отсутствии у него возможности встретиться с представителями Госдепартамента с 24 февраля.

В декабре МИД России призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша запустить арбитражный трибунал в отношении США из-за задержек с выдачей виз и захвата дипломатической собственности.