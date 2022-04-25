Посол Антонов считает, что США не вернут России отнятую дипсобственность
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Он прокомментировал возможность возвращения российской стороне её дипсобственности.
«Однозначно вам скажу, я твердо убеждён, что нам ничего не вернут», — цитирует его РИА Новости.
Также Антонов заявил об отсутствии у него возможности встретиться с представителями Госдепартамента с 24 февраля.
В декабре МИД России призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша запустить арбитражный трибунал в отношении США из-за задержек с выдачей виз и захвата дипломатической собственности.