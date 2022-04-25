Посол Антонов заявил об отсутствии возможности встретиться с представителями Госдепа с 24 февраля

Посол России в США Анатолий Антонов заявил в эфире «России 24» об отсутствии у него возможности встретиться с представителями Госдепартамента с 24 февраля.

«Что касается, допустим, Госдепартамента, если до 24 февраля я мог, по крайней мере, рассчитывать на возможность встречи, так, в общем, аккуратно скажу, то после 24 февраля такой возможности у меня нет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Антонов сообщил, что американские власти по рекомендации Госдепа отказались проводить торжественную церемонию в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году.