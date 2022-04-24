В США отказались проводить церемонию в память о встрече на Эльбе
«Было отказано в проведении такого рода мероприятий. Чисто формально — (отменило. — RT) Арлингтонское кладбище, но нам чётко было сказано, что по рекомендации Госдепартамента. Нам понятна эта реакция в силу той русофобии, которая развёрнута сегодня в США», — цитирует российского дипломата РИА Новости.
25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на реке Эльба произошла встреча советских и американских войск.
Благодаря наступлению сил антигитлеровской коалиции нацистская группировка в Европе была рассечена на две части.
В 2020 году президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе.
В документе утверждалось, что это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима.