В США отказались проводить церемонию в память о встрече на Эльбе

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Американские власти по рекомендации Госдепа отказались проводить торжественную церемонию в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году. Это мероприятие ежегодно проходило на Арлингтонском кладбище около Вашингтона, у мемориала «Дух Эльбы». Об этом сообщил российский посол Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 1».

«Было отказано в проведении такого рода мероприятий. Чисто формально — (отменило. — RT) Арлингтонское кладбище, но нам чётко было сказано, что по рекомендации Госдепартамента. Нам понятна эта реакция в силу той русофобии, которая развёрнута сегодня в США», — цитирует российского дипломата РИА Новости.

25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на реке Эльба произошла встреча советских и американских войск.

Благодаря наступлению сил антигитлеровской коалиции нацистская группировка в Европе была рассечена на две части.

В 2020 году президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе.

В документе утверждалось, что это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима.

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