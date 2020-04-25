Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
- © РИА Новости / Reuters
«25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на повреждённом мосту через реку Эльбу. Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
В заявлении отмечается, что совместная борьба против нацистов потребовала миллионов жертв среди военных и мирных граждан.
Стороны отметили, что работники и предприятия тыла сыграли ключевую роль в победе союзных сил.
«Дух Эльбы» является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели», — говорится в заявлении.
Ранее Минобороны России опубликовало архивные фотографии встречи войск 1-го Украинского фронта Красной армии с военнослужащими I армии США 25 апреля 1945 года рядом с немецким городом Торгау на реке Эльбе.
Подробнее об исторической встрече — в материале RT.