Политолог Ерёмина объяснила победу Макрона на выборах президента во Франции

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT победу действующего президента Франции Эммануэля Макрона на выборах главы государства.

Как подчеркнула эксперт, многие французы не поддерживают Эммануэля Макрона, но при этом «опасаются» Марин Ле Пен, поэтому вынуждены были сделать выбор в пользу действующего лидера.

«Мы видим, что нет однозначной поддержки ни у одной политической фигуры. Наблюдается ситуация застоя», — добавила Ерёмина.

Она отметила, что французскому президенту предстоит продолжить решать вопросы, связанные с безопасностью, экономикой и взаимоотношениями с Россией.

«Общество разделено, большинство французов явно не будут поддерживать жёсткую антироссийскую позицию», — заявила аналитик.

Ранее стало известно, что Макрон победил на президентских выборах во Франции по итогам подсчёта 100% голосов.

Его конкурент Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов.