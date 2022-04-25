Политолог Ерёмина объяснила победу Макрона на выборах президента во Франции
- AP
- © Lewis Joly
Как подчеркнула эксперт, многие французы не поддерживают Эммануэля Макрона, но при этом «опасаются» Марин Ле Пен, поэтому вынуждены были сделать выбор в пользу действующего лидера.
«Мы видим, что нет однозначной поддержки ни у одной политической фигуры. Наблюдается ситуация застоя», — добавила Ерёмина.
Она отметила, что французскому президенту предстоит продолжить решать вопросы, связанные с безопасностью, экономикой и взаимоотношениями с Россией.
«Общество разделено, большинство французов явно не будут поддерживать жёсткую антироссийскую позицию», — заявила аналитик.
Ранее стало известно, что Макрон победил на президентских выборах во Франции по итогам подсчёта 100% голосов.
Его конкурент Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов.