Политолог Ерёмина объяснила победу Макрона на выборах президента во Франции

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Анастасия Румянцева
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT победу действующего президента Франции Эммануэля Макрона на выборах главы государства.
Политолог Ерёмина объяснила победу Макрона на выборах президента во Франции
  • AP
  • © Lewis Joly

Как подчеркнула эксперт, многие французы не поддерживают Эммануэля Макрона, но при этом «опасаются» Марин Ле Пен, поэтому вынуждены были сделать выбор в пользу действующего лидера. 

«Мы видим, что нет однозначной поддержки ни у одной политической фигуры. Наблюдается ситуация застоя», — добавила Ерёмина.

Она отметила, что французскому президенту предстоит продолжить решать вопросы, связанные с безопасностью, экономикой и взаимоотношениями с Россией.

«Общество разделено, большинство французов явно не будут поддерживать жёсткую антироссийскую позицию», — заявила аналитик.

Ранее стало известно, что Макрон победил на президентских выборах во Франции по итогам подсчёта 100% голосов.

Его конкурент Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов.

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