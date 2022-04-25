Премьер-министр Армении Пашинян поздравил Макрона с победой на выборах

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Сердечно поздравляю Эммануэля Макрона с его переизбранием и желаю ему всего наилучшего в следующие пять лет во имя процветания дружественного французского народа и славы Франции», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее председатели Еврокомиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель поздравили Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.

После подсчёта 80% голосов Макрон набирает 54,81% во втором туре президентских выборов.

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