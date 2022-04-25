Макрон набирает 54,81% после подсчёта 80% голосов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 54,81% во втором туре выборов главы государства после подсчёта 80% голосов. У его конкурента Марин Ле Пен — 45,19% голосов.

Об этом свидетельствуют данные МВД Франции, сообщает РИА Новости. Марин Ле Пен ранее назвала успехом свой предварительный результат на выборах президента Франции. Вместе с тем она признала поражение в борьбе за пост главы государства.