Макрон набирает 54,81% после подсчёта 80% голосов
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 54,81% во втором туре выборов главы государства после подсчёта 80% голосов. У его конкурента Марин Ле Пен — 45,19% голосов.
Об этом свидетельствуют данные МВД Франции, сообщает РИА Новости.
Марин Ле Пен ранее назвала успехом свой предварительный результат на выборах президента Франции.
Вместе с тем она признала поражение в борьбе за пост главы государства.
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