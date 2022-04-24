NBC: Вашингтон встревожен сделкой между Соломоновыми Островами и Китаем

В Вашингтоне вызвало тревогу подписание сделки о безопасности между Соломоновыми Островами и Китаем, сообщает NBC. По мнению специалиста по Китаю Анн-Мари Брэди, «эта сделка меняет правила игры».

«США являются главной целью этого решения, оно направлено на противодействие стратегии США по сдерживанию в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказала Брэди, которая работает в Университете Кентербери в Новой Зеландии.

По её мнению, соглашение между двумя странами «напрямую угрожает безопасности и автономии островных государств Тихого океана, а также Австралии и Новой Зеландии».

Телеканал отмечает, что США опасаются в том числе и возможного создания китайской военной базы в Тихом океане после подписания соответствующего пакта между Пекином и Хониарой.

В таком случае Китай создаст военное присутствие на расстоянии 2 тыс. км от Австралии, тогда как отношения Китая и Австралии переживают самый низкий уровень за последние годы.

Вместе с тем в Китае отметили «нормальное сотрудничество между правоохранительными органами» и силами безопасности с островным государством.

В китайском МИД также обвинили США в продвижении «менталитета холодной войны» в Индо-Тихоокеанском регионе посредством альянса AUKUS.

22 апреля стало известно, что на Соломоновы острова прибыла делегация США, которую возглавил высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена — Курт Кемпбелл. Визит американских официальных лиц был связан с недавним подписанием соглашения между Соломоновыми Островами и Китаем в сфере безопасности.

Как отметил австралийский премьер Скотт Моррисон, возведение Китаем военной базы на Соломоновых островах станет для Канберры и Вашингтона красной линией.