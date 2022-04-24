В афганских университетах вводится раздельное обучение по половому признаку

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Министерство образования Афганистана приняло решение разделить обучение в университетах по половому признаку, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на заявление ведомства.
В афганских университетах вводится раздельное обучение по половому признаку
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Уточняется, что занятия для студенток и студентов будут проводиться в разные дни, каждой из групп выделено по три дня в неделю: студентки будут приходить в субботу, понедельник и среду, а студенты — в воскресенье, вторник и четверг.

В сентябре 2021 года «Талибан»* заявил, что будет принимать меры по развитию образования в Афганистане в соответствии с законами шариата.

В декабре Соединённые Штаты приветствовали указ лидера движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзады о предоставлении больших прав женщинам.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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