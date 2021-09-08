В «Талибане» заявили, что будут развивать образование в соответствии с шариатом

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Движение «Талибан»* будет принимать меры по развитию образования в Афганистане в соответствии с законами шариата, говорится в распространённом пресс-офисом заявлении руководства страны, которое подписано лидером талибов Хайбатуллой Ахундзадой.
В «Талибане» заявили, что будут развивать образование в соответствии с шариатом
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«Образование и воспитание являются одной из важнейших потребностей страны. Правительство займётся подготовкой для всех жителей безопасной среды для получения ими шариатского и научного образования в соответствии с нормами шариата», — цитирует ТАСС заявление.

В заявлении подчёркивается, что все специалисты и просвещённые люди будут востребованы в стране.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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