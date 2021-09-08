Журналисты Афганистана осудили насильственные действия талибов в отношении коллег

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Ассоциация афганских независимых журналистов осудила действия захватившего власть в республике радикального движения «Талибан»* в отношении коллег из местных изданий, которые освещали акции протеста в нескольких городах.
Журналисты Афганистана осудили насильственные действия талибов в отношении коллег
  • Reuters
  • © Stringer

«Ассоциация категорически осуждает жестокое обращение с журналистами во время недавних демонстраций и призывает власти «Исламского эмирата» принять соответствующие меры для предотвращения насилия в отношении них и защитить их таким образом, чтобы они имели возможность освещать подобные события», — говорится в тексте заявления, опубликованного в Facebook.

Отмечается, что все задержанные талибами 14 сотрудников прессы были отпущены на свободу «благодаря усилиям Комитета по расследованию деятельности журналистов и СМИ, в том числе благодаря личному участию его председателя Ахмадуллы Васика».

В нескольких городах Афганистана ранее прошли акции протеста. Для разгона демонстраций талибы применяли слезоточивый газ, некоторые протестующие были избиты радикалами.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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