Талибы применили слезоточивый газ против протестующих в Кабуле

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Боевики движения «Талибан»* применили слезоточивый газ для разгона протестующих, вышедших на акцию защиты своих прав при новом правительстве.
Талибы применили слезоточивый газ против протестующих в Кабуле
  • Reuters

Об этом сообщает TOLOnews.

Отмечается, что в основном на митинг вышли женщины.

Как уточняет телеканал, участники акции протеста направлялись в сторону президентского дворца.

По словам активистов, некоторые протестующие были избиты талибами.

Ранее по меньшей мере 17 человек погибли, 41 получил ранения в результате беспорядочной стрельбы в воздух в афганской столице.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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