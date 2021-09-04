Талибы применили слезоточивый газ против протестующих в Кабуле
- Reuters
Об этом сообщает TOLOnews.
Отмечается, что в основном на митинг вышли женщины.
Как уточняет телеканал, участники акции протеста направлялись в сторону президентского дворца.
По словам активистов, некоторые протестующие были избиты талибами.
Ранее по меньшей мере 17 человек погибли, 41 получил ранения в результате беспорядочной стрельбы в воздух в афганской столице.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.