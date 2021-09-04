В Кабуле 17 человек погибли в результате беспорядочной стрельбы в воздух

По меньшей мере 17 человек погибли, 41 получил ранения в результате беспорядочной стрельбы в воздух в афганской столице.

Об этом сообщает TOLOnews на своей странице в Twitter.

«Служба скорой помощи в Кабуле сообщила, что 17 убитых, а также 41 пострадавший были доставлены в медицинское учреждение с ранениями, полученными в результате стрельбы в воздух ночью в городе», — говорится в заявлении.

Ранее корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал, что в настоящее время происходит в Кабуле, где ситуацию контролирует радикальное движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.