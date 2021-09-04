В Кабуле 17 человек погибли в результате беспорядочной стрельбы в воздух

Короткая ссылка
По меньшей мере 17 человек погибли, 41 получил ранения в результате беспорядочной стрельбы в воздух в афганской столице.
В Кабуле 17 человек погибли в результате беспорядочной стрельбы в воздух
  • Reuters

Об этом сообщает TOLOnews на своей странице в Twitter.

«Служба скорой помощи в Кабуле сообщила, что 17 убитых, а также 41 пострадавший были доставлены в медицинское учреждение с ранениями, полученными в результате стрельбы в воздух ночью в городе», — говорится в заявлении.

Ранее корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал, что в настоящее время происходит в Кабуле, где ситуацию контролирует радикальное движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить