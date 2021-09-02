Корреспондент RT рассказал о поведении талибов в Кабуле

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Корреспондент RT Мурад Газдиев в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что в настоящее время происходит в Кабуле, где ситуацию контролируют талибы*.
Корреспондент RT рассказал о поведении талибов в Кабуле
  • Reuters

По его словам, боевики, взявшие Кабул под контроль, — это «талибы из другого материала по сравнению с тем, кем они были раньше, в 90-х».

«Это можно понять из любого разговора со средним гражданином, обитателем Кабула. Просто сказать: «Ты боялся, когда талибы заходили в город?» Все скажут «да», потому что многие здесь помнят, что случилось, когда в прошлый раз талибы взяли Кабул в 96-м году: они устроили резню», — рассказал Газдиев.

При этом в настоящее время те люди, которые зашли, «себя ведут совершенно по-другому», подчеркнул он.

По его оценке, в Кабуле установилась спокойная обстановка, хотя «иногда раздаются выстрелы».

«Это совершенно другие люди... Я здесь не хочу кого-то хвалить или принимать чью-то сторону, но, объективно говоря, это уже политическая, а не религиозно-фанатическая сила, какой была раньше... Мы сегодня слышали, как немцы сказали, что готовы вернуть посольство Германии, свой дипперсонал, если «Талибан» сможет обеспечить безопасность и хотя бы соблюдать какие-то западные уставы», — заключил Газдиев.

При этом некоторые СМИ продолжают сообщать о репрессиях и убийствах со стороны талибов, подчеркнул он.

Как ранее заявили в Госдепе, США сотрудничали с «Талибаном» по ряду вопросов, это взаимодействие может быть продолжено.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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