В США приветствовали подписание талибами указа о правах женщин

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Соединённые Штаты приветствовали указ лидера движения «Талибан»* Хайбатуллы Ахундзады о предоставлении больших прав женщинам. Об этом написал спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст в своём Twitter-аккаунте.

«Приветствуем указ, закрепляющий право женщины определять, за кого выходить замуж и выходить ли вообще», — написал Уэст.

При этом Уэст отметил, что власти США ждут от талибов дальнейших шагов по обеспечению прав женщин во всех сферах жизни общества, включая школы, рабочие места, политику и медиа.

Ранее в США назвали условия признания легитимности «Талибана» в Афганистане.

Отмечается, что вопрос признания легитимности «Талибана»* зависит от борьбы членов движения с терроризмом, формирования инклюзивного правительства и уважения к правам меньшинств в Афганистане.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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