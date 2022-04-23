Посол Латвии на Украине вернулся в Киев и приступил к работе

Латвийский посол на Украине Илгварс Клява вернулся после консультаций из Риги в Киев и приступил к работе, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«По окончании консультаций в Риге чрезвычайный и полномочный посол Латвии в Украине Илгварс Клява вернулся в Киев и приступил к выполнению своих обязанностей. Посольство в украинской столице работает с 7 апреля», — написал он в Twitter.

13 апреля представитель канцелярии польского лидера, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох заявил, что президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии отправились с визитом в Киев.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что направляется в Киев «с посланием о политической поддержке и военной помощи».