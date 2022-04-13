Президент Литвы Науседа посетит Киев

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что направляется в Киев «с посланием о политической поддержке и военной помощи».

«Направляемся в Киев с твёрдым посланием о политической поддержке и военной помощи», — написал он в своём Twitter-аккаунте.

Науседа добавил, что Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за её суверенитет и свободу.

Ранее стало известно, что Литва возобновляет военное обучение украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский отказался принять в Киеве президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера «из-за его тесных связей с Россией».

Вечером 9 апреля сообщалось, что британский премьер прибыл в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским «в знак солидарности».