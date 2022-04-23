Глава МИД Финляндии Хаависто: нет смысла откладывать заявку на членство в НАТО
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«Финляндия в течение многих лет говорила о своей готовности рассмотреть вопрос о членстве в НАТО, если ситуация с безопасностью изменится», — цитирует РИА Новости Хаависто.
По его словам, в настоящее время ситуация с безопасностью в Европе резко изменилась.
Министр добавил, что порог для подачи Финляндией заявки на вступление в НАТО может вырасти в будущем, если страна не попытается присоединиться к альянсу сейчас.
Ранее в МИД заявляли, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет иметь негативные последствия для мира и стабильности на севере Европы.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее расширение альянса НАТО не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент.