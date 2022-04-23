Глава МИД Финляндии Хаависто: нет смысла откладывать заявку на членство в НАТО

Если Финляндия не попытается подать заявку на вступление в НАТО в текущий момент, то в будущем порог вхождения в Североатлантический альянс может увеличиться. Такое мнение выразил глава финского МИД Пекка Хаависто.

«Финляндия в течение многих лет говорила о своей готовности рассмотреть вопрос о членстве в НАТО, если ситуация с безопасностью изменится», — цитирует РИА Новости Хаависто.

По его словам, в настоящее время ситуация с безопасностью в Европе резко изменилась.

Министр добавил, что порог для подачи Финляндией заявки на вступление в НАТО может вырасти в будущем, если страна не попытается присоединиться к альянсу сейчас.

Ранее в МИД заявляли, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет иметь негативные последствия для мира и стабильности на севере Европы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее расширение альянса НАТО не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент.