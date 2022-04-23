Малайзия не признала односторонние антироссийские санкции Запада

Власти Малайзии не признают односторонние санкции Запада против России, заявил посол в Москве Бала Чандран.

«Хочу пояснить, что давняя и принципиальная позиция Малайзии — не признавать введение санкций в одностороннем порядке в отношении каких-либо государств», — сказал он в интервью РИА Новости.

Вместе с этим дипломат отметил, что санкции оказывают негативное влияние на жизнь обычных граждан.

«В части нашей двусторонней экономической деятельности мы уже видим сбои в ведении предпринимательской деятельности. В особенности в том, что касается совершения финансовых сделок, а также в сфере услуг», — добавил Чандран.

Ранее сербский министр внутренних дел Александр Вулин заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России после прошедших в стране выборов.