Малайзия не признала односторонние антироссийские санкции Запада

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Власти Малайзии не признают односторонние санкции Запада против России, заявил посол в Москве Бала Чандран.
Малайзия не признала односторонние антироссийские санкции Запада
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«Хочу пояснить, что давняя и принципиальная позиция Малайзии — не признавать введение санкций в одностороннем порядке в отношении каких-либо государств», — сказал он в интервью РИА Новости.

Вместе с этим дипломат отметил, что санкции оказывают негативное влияние на жизнь обычных граждан.

«В части нашей двусторонней экономической деятельности мы уже видим сбои в ведении предпринимательской деятельности. В особенности в том, что касается совершения финансовых сделок, а также в сфере услуг», — добавил Чандран.

Ранее сербский министр внутренних дел Александр Вулин заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России после прошедших в стране выборов.

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