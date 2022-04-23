В Малайзии выразили готовность рассмотреть возможность поставок полупроводников в Россию

В Малайзии рассмотрят любой запрос российской стороны о поставке полупроводников и электроники в Россию, заявил малайзийский посол в Москве Бала Чандран.

«Малайзийская промышленность ориентирована на рынок. И я вполне уверен, что любой запрос российской стороны, касающийся поставок такой продукции, будет рассмотрен», — цитирует РИА Новости Чандрана.

Он отметил, что на данный момент не знает о каких-либо переговорах на правительственном уровне.

Посол выразил надежду, что по данной теме будет много переговоров на уровне бизнеса.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен запретить экспорт в Россию полупроводников, автомобилей и транспортного оборудования на €10 млрд.