МИД Венесуэлы осудил отстранение России от работы с ОАГ
«Последние действия группы (ОАГ) под руководством этого человека (Луиса Альмагро), который, вероятно, получает зарплату от правительства США, — это просто очередной позор, мы отвергаем их», — цитирует РИА Новости Пласенсию.
По его словам, данное действие является злоупотреблением в числе усилий США по преследованию России.
Он также назвал ОАГ анахроничной инстанцией.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов назвал серьёзной ошибкой решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств.