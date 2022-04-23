МИД Венесуэлы осудил отстранение России от работы с ОАГ

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Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия назвал позором приостановку российского статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ).

«Последние действия группы (ОАГ) под руководством этого человека (Луиса Альмагро), который, вероятно, получает зарплату от правительства США, — это просто очередной позор, мы отвергаем их», — цитирует РИА Новости Пласенсию.

По его словам, данное действие является злоупотреблением в числе усилий США по преследованию России.

Он также назвал ОАГ анахроничной инстанцией.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов назвал серьёзной ошибкой решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств.

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