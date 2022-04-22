В МИД России прокомментировали приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление в связи с приостановкой статуса России в качестве наблюдателя в Организации американских государств (ОАГ).

«21 апреля Постоянный совет ОАГ принял резолюцию о приостановке статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств. Повод — ситуация вокруг Украины. Сожалеем в связи с этим решением», — говорится в заявлении.

Захарова также отметила, что Россия не «цепляется» за статус наблюдателя ОАГ, а организация давно потеряла статус универсального института в Западном полушарии.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов назвал серьёзной ошибкой решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств.