В МИД России прокомментировали приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление в связи с приостановкой статуса России в качестве наблюдателя в Организации американских государств (ОАГ).
В МИД России прокомментировали приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ
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«21 апреля Постоянный совет ОАГ принял резолюцию о приостановке статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств. Повод — ситуация вокруг Украины. Сожалеем в связи с этим решением», — говорится в заявлении.

Захарова также отметила, что Россия не «цепляется» за статус наблюдателя ОАГ, а организация давно потеряла статус универсального института в Западном полушарии.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов назвал серьёзной ошибкой решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств.

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