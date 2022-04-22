Посол Антонов назвал ошибкой приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ

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Российский посол в США Анатолий Антонов назвал серьёзной ошибкой решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ).

Комментарий посла приводится в Telegram-канале российского посольства.

«Мы считаем серьёзной ошибкой принятие сегодняшней резолюции. Задача любой международной структуры — объединять государства в решении насущных проблем, которых в регионе более чем достаточно», — отметил Антонов.

Как отмечается, «все силы и возможности Россия отдавала достижению целей ОАГ».

Антонов подчеркнул, что на латиноамериканских партнёров России «оказывается беспрецедентное давление со стороны США и их сателлитов».

Ранее сообщалось, что двухпартийная группа сенаторов США направила госсекретарю Энтони Блинкену письмо с призывом добиваться лишения России статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств в связи с событиями на Украине.

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