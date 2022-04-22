Посол Антонов назвал ошибкой приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ
Комментарий посла приводится в Telegram-канале российского посольства.
«Мы считаем серьёзной ошибкой принятие сегодняшней резолюции. Задача любой международной структуры — объединять государства в решении насущных проблем, которых в регионе более чем достаточно», — отметил Антонов.
Как отмечается, «все силы и возможности Россия отдавала достижению целей ОАГ».
Антонов подчеркнул, что на латиноамериканских партнёров России «оказывается беспрецедентное давление со стороны США и их сателлитов».
Ранее сообщалось, что двухпартийная группа сенаторов США направила госсекретарю Энтони Блинкену письмо с призывом добиваться лишения России статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств в связи с событиями на Украине.