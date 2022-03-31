Сенаторы США попросили Блинкена добиваться лишения России статуса наблюдателя при ОАГ

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Двухпартийная группа сенаторов США направила госсекретарю Энтони Блинкену письмо с призывом добиваться лишения России статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств в связи с событиями на Украине.
Сенаторы США попросили Блинкена добиваться лишения России статуса наблюдателя при ОАГ
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«Мы призываем вас работать с нашими единомышленниками из числа государств-членов и постоянным советом ОАГ, чтобы как можно скорее лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при организации», — цитирует РИА Новости письмо.

В тексте отмечено, что действия России несовместимы с принципами и политикой ОАГ.

Ранее президент США Джо Байден предложил исключить Россию из «Большой двадцатки». При этом он признал, что это решение — за странами G20.

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