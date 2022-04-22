Антонов: США оказали давление на постпредов при ОАГ для лишения России статуса наблюдателя

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США надавили на постпредов при Организации американских государств (ОАГ), чтобы лишить Россию статуса наблюдателя, заявил в эфире телеканала «Россия 1» российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов: США оказали давление на постпредов при ОАГ для лишения России статуса наблюдателя
  • РИА Новости

«Я позвонил некоторым постпредам при этой организации и спросил: «Вы вообще знаете, что такое Буча, Краматорск, что там произошло?» Мне сказали: «Нет». «Тогда как же вы одобряете такого рода решения?» Нам было сказано: «А так сказали США», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Антонова, многие страны до последнего не хотели принимать такую позицию, однако Вашингтону удалось сломить их и заставить принять свою точку зрения.

Ранее сообщалось, что двухпартийная группа сенаторов США направила госсекретарю Энтони Блинкену письмо с призывом добиваться лишения России статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств в связи с событиями на Украине.

Кроме того, президент США Джо Байден предложил исключить Россию из «Большой двадцатки». При этом он признал, что это решение — за странами G20.

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