Антонов: США оказали давление на постпредов при ОАГ для лишения России статуса наблюдателя
- РИА Новости
«Я позвонил некоторым постпредам при этой организации и спросил: «Вы вообще знаете, что такое Буча, Краматорск, что там произошло?» Мне сказали: «Нет». «Тогда как же вы одобряете такого рода решения?» Нам было сказано: «А так сказали США», — цитирует дипломата ТАСС.
По словам Антонова, многие страны до последнего не хотели принимать такую позицию, однако Вашингтону удалось сломить их и заставить принять свою точку зрения.
Ранее сообщалось, что двухпартийная группа сенаторов США направила госсекретарю Энтони Блинкену письмо с призывом добиваться лишения России статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств в связи с событиями на Украине.
Кроме того, президент США Джо Байден предложил исключить Россию из «Большой двадцатки». При этом он признал, что это решение — за странами G20.