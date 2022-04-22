Моравецкий рассказал, планирует ли Польша платить за газ в рублях

Короткая ссылка
Польша в вопросе покупки российского газа за рубли будет исходить из того, разрешила ли это делать Еврокомиссия, рассказал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
Моравецкий рассказал, планирует ли Польша платить за газ в рублях
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

«Мы ждём интерпретации Европейской комиссии, будет ли такая оплата нарушать санкции. Европейская комиссия, юридические службы должны выработать мнение. И мы придерживаемся линии, которую выработает Европейская комиссия. И только тогда мы можем принять решение, платить в рублях или нет», — сказал он журналистам в Варшаве, его слова приводит РИА Новости.

Моравецкий добавил, что если ЕК признает такую оплату не нарушающей санкции, все страны — члены ЕС будут принимать решение самостоятельно.

«Если будет наоборот, то понятно, что мы, будучи в авангарде всех, кто добивается как можно более мощных санкций, будем придерживаться записей, предложенных европейской комиссией», — сказал польский премьер.

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на ЕК, европейские компании могут согласиться на систему оплаты российского газа в рублях, не нарушая антироссийских санкций.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами

По его словам, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить