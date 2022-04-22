Во Франции отклонили запрос защиты Винника о нарушениях прав при решении об экстрадиции

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Конституционный совет Франции отклонил запрос о нарушениях прав арестованного россиянина Александра Винника в связи с решением об экстрадиции, заявил его французский адвокат Фредерик Бело.
Во Франции отклонили запрос защиты Винника о нарушениях прав при решении об экстрадиции
  • AP
  • © Petros Giannakouris

«Сегодня утром Конституционный совет принял решение отклонить наш приоритетный вопрос о конституционности решения суда. Однако он считает, что к нашему делу применимо обжалование экстрадиции», — сказал он в комментарии РИА Новости.

В июне Апелляционный суд Парижа подтвердил приговор Александру Виннику, которому ранее назначили пять лет заключения по обвинению в отмывании денег.

В феврале Кассационный суд Франции удовлетворил требование защиты россиянина и передал в Конституционный совет республики запрос о возможном нарушении его прав в связи с экстрадицией во Францию. 

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