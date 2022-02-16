Суд во Франции передал в Конституционный совет запрос по делу россиянина Винника

Кассационный суд Франции удовлетворил требование защиты россиянина Александра Винника и передал в Конституционный совет республики запрос о возможном нарушении его прав в связи с экстрадицией во Францию. Об этом рассказал его адвокат Фредерик Бело.

«Кассационный суд принял решение передать на рассмотрение Конституционного совета приоритетный вопрос о конституционности статьи 695-11 Уголовно-процессуального кодекса», — приводит ТАСС заявление адвоката.

Отмечается, что данная статья регламентирует вопросы, связанные с экстрадицией из стран Евросоюза лиц, в отношении которых был вынесен международный ордер на арест.

В июне апелляционный суд Парижа подтвердил приговор Александру Виннику, которого ранее приговорили к пяти годам заключения по обвинению в отмывании денег.