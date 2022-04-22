В США заявили, что не пойдут на прямую военную конфронтацию с Россией

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США готовы к любым шагам, чтобы «привлечь к ответственности» Россию за ситуацию на Украине, кроме военной конфронтации, заявил замсоветника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх в интервью CNN.
В США заявили, что не пойдут на прямую военную конфронтацию с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Helen King

«У нас будет время, чтобы привлечь этих людей к ответственности за то, что они сделали... Мы не собираемся вступать в прямую военную конфронтацию с Россией. Президент ясно дал понять: всё, кроме прямой военной конфронтации с Россией, мы сделаем», — цитирует его РИА Новости.

По словам замсоветника президента США, Вашингтон готов предоставить Украине все ресурсы, которые потребуются.

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.

Бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор ранее выразил уверенность в том, что поставки американского оружия Украине не изменят исхода событий, а лишь обострят отношения с Россией.

В Москве напомнили, что ВС России имеют право считать законной целью следующий по территории Украины транспорт США и НАТО с оружием.

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