В США заявили, что не пойдут на прямую военную конфронтацию с Россией
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«У нас будет время, чтобы привлечь этих людей к ответственности за то, что они сделали... Мы не собираемся вступать в прямую военную конфронтацию с Россией. Президент ясно дал понять: всё, кроме прямой военной конфронтации с Россией, мы сделаем», — цитирует его РИА Новости.
По словам замсоветника президента США, Вашингтон готов предоставить Украине все ресурсы, которые потребуются.
21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.
Бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор ранее выразил уверенность в том, что поставки американского оружия Украине не изменят исхода событий, а лишь обострят отношения с Россией.
В Москве напомнили, что ВС России имеют право считать законной целью следующий по территории Украины транспорт США и НАТО с оружием.