МИД: Россия вправе считать военные грузы США и НАТО на Украине законной целью

Заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев заявил, что Москва имеет право считать следующий по территории Украины транспорт США и НАТО с оружием законной целью.

«Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, Вооружённые силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей», — приводит РИА Новости слова Кошелева, сказанные в рамках организованного Дипломатической академией МИД круглого стола на тему «Кризис в российско-американских отношениях».

По его словам, у российской стороны вызывают тревогу заявления США о намерении продолжать поставки оружия для ВСУ.

Эксперт отметил, что положение Киева является «безнадёжным».

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.