Лавров: во всех частях мира начали задумываться о том, как избежать прихотей Запада

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Несостоятельность и недоговороспособность стран Запада, которые в одночасье разорвали все свои ценности, очевидна любому непредвзятому наблюдателю, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что другие страны начали задумываться о том, как сделать так, чтобы прихоти Запада не влияли на региональные процессы.
Лавров: во всех частях мира начали задумываться о том, как избежать прихотей Запада
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

По его словам, это понимают не только в ЕАЭС, но и в других объединениях.

«Я общаюсь с нашими коллегами из Латинской Америки, из арабского мира, во всех частях мира начинают задумываться о том, как сделать так, чтобы прихоти западного мира, который сейчас объединился в рамках концепции однополярности под зонтиком Соединённых Штатов, не влияли в будущем на объективные процессы, которые развиваются в том или ином регионе», — сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Российский министр также напомнил о примерах злоупотребления долларом, которые «у всех на слуху».

В ноябре 2021 года Лавров также отметил, что всё больше государств мира начинают понимать, что нужно создавать «страховочную сетку» от капризов, ненадёжности и недоговороспособности стран Запада.

По его словам, ситуация в мире не становится проще, потому что США и их союзники продолжают агрессивно навязывать остальным участникам межгосударственного общения так называемый миропорядок, основанный на правилах.

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