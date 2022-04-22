Лавров: во всех частях мира начали задумываться о том, как избежать прихотей Запада
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По его словам, это понимают не только в ЕАЭС, но и в других объединениях.
«Я общаюсь с нашими коллегами из Латинской Америки, из арабского мира, во всех частях мира начинают задумываться о том, как сделать так, чтобы прихоти западного мира, который сейчас объединился в рамках концепции однополярности под зонтиком Соединённых Штатов, не влияли в будущем на объективные процессы, которые развиваются в том или ином регионе», — сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Российский министр также напомнил о примерах злоупотребления долларом, которые «у всех на слуху».
В ноябре 2021 года Лавров также отметил, что всё больше государств мира начинают понимать, что нужно создавать «страховочную сетку» от капризов, ненадёжности и недоговороспособности стран Запада.
По его словам, ситуация в мире не становится проще, потому что США и их союзники продолжают агрессивно навязывать остальным участникам межгосударственного общения так называемый миропорядок, основанный на правилах.