The Economic Times: ЦБ России и Индии обсудили варианты торговых платежей
Об этом пишет The Economic Times.
«Представители RBI оценили каждый аспект возможных решений при разработке механизма оплаты торговли», — говорится в сообщении.
Как отмечается, «стороны находятся в процессе поиска правильных путей, необходимо ещё немного времени для достижения результата».
Ранее первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов заявил, что российская сторона ведёт с партнёрами переговоры о создании системы расчётов на основе нацвалют.
Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новая волна санкций подталкивает БРИКС к созданию собственной системы обмена финансовыми сообщениями.