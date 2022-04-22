The Economic Times: ЦБ России и Индии обсудили варианты торговых платежей

Представители Банка России и ЦБ Индии (RBI) на своей первой встрече в Мумбаи рассмотрели варианты оплаты торговых сделок, включая платежи за товары и услуги, в рупиях и рублях.

Об этом пишет The Economic Times.

«Представители RBI оценили каждый аспект возможных решений при разработке механизма оплаты торговли», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «стороны находятся в процессе поиска правильных путей, необходимо ещё немного времени для достижения результата».

Ранее первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов заявил, что российская сторона ведёт с партнёрами переговоры о создании системы расчётов на основе нацвалют.

Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новая волна санкций подталкивает БРИКС к созданию собственной системы обмена финансовыми сообщениями.