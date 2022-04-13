Россия ведёт с партнёрами переговоры о создании системы расчётов на основе нацвалют

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов заявил, что российская сторона ведёт с партнёрами переговоры о создании системы расчётов на основе нацвалют.

Об этом он заявил во время выступления в Совете Федерации.

«С ключевыми зарубежными партнёрами уже идут предметные переговоры по созданию безопасной инфраструктуры денежных расчётов на основе национальных валют. Здесь хотел бы особо поблагодарить Банк России за партнёрскую работу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новая волна санкций подталкивает БРИКС к созданию собственной системы обмена финансовыми сообщениями.