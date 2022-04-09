Силуанов: санкции толкают БРИКС к созданию своей системы обмена финансовыми сообщениями
- РИА Новости
- © Пресс-служба Госдумы РФ
Об этом говорится на сайте Минфина России.
По его словам, санкции разрушают фундамент существующей международной валютно-финансовой системы, основанной на долларе США.
«Это подталкивает нас к необходимости ускорить работу по следующим направлениям: использованию национальных валют по экспортно-импортным операциям, интеграции платёжных систем и карт, собственной системе обмена финансовыми сообщениями и созданию независимого рейтингового агентства БРИКС», — отметил он.
Ранее Силуанов заявил, что Запад всячески пытается сделать так, чтобы российская сторона объявила дефолт по внешнему долгу.