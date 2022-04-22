ВОЗ рекомендовала препарат от коронавируса производства компании Pfizer

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует применять препарат Paxlovid от компании Pfizer для лечения лёгкой или средней степени тяжести COVID-19 у пациентов с высоким риском госпитализации.

Соответствующая информация приводится на сайте организации.

«Пероральный противовирусный препарат от Pfizer (комбинация таблеток нирматрелвира и ритонавира) настоятельно рекомендуется пациентам с нетяжёлыми формами COVID-19, которые подвергаются наибольшему риску развития тяжёлого заболевания и госпитализации», — говорится в сообщении.

Как уточняется, рекомендация основана на новых данных двух рандомизированных контролируемых исследований с участием 3078 пациентов.

Ранее в компании Pfizer сообщили, что таблетки от коронавируса Paxlovid в ходе трёх лабораторных испытаний показали эффективность против штамма коронавируса «омикрон».

Американский медицинский регулятор FDA также одобрил к экстренному применению таблетки от коронавируса компании Pfizer.

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