Байден заявил, что США продолжат передавать Украине разведданные

Президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон продолжит передавать Киеву данные разведки.

«Мы делимся и продолжим делиться с Украиной важными и своевременными разведывательными данными, чтобы помочь им защищаться от российской агрессии», — заявил он.

Байден также сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительный пакет военной помощи на сумму $800 млн.

Ранее официальный представитель американского Минобороны Джон Кирби подчеркнул, что украинские военные могут использовать развединформацию, которую получают от Пентагона, для проведения наступательных операций.