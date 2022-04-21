Байден заявил, что США продолжат передавать Украине разведданные
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«Мы делимся и продолжим делиться с Украиной важными и своевременными разведывательными данными, чтобы помочь им защищаться от российской агрессии», — заявил он.
Байден также сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительный пакет военной помощи на сумму $800 млн.
Ранее официальный представитель американского Минобороны Джон Кирби подчеркнул, что украинские военные могут использовать развединформацию, которую получают от Пентагона, для проведения наступательных операций.