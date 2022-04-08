Пентагон подтвердил, что ВСУ могут использовать разведданные США для наступлений
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«Мы пытаемся дать им полезную информацию и разведывательные данные, которые позволят им защищаться, дать отпор, сопротивляться... Если бы они использовали какие-то из этих данных для контратаки, то пусть так», — цитирует его ТАСС.
В начале марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон в реальном времени передаёт Киеву разведывательную информацию о происходящем на Украине.
Псаки пояснила, что США передают Украине в том числе те данные, которые могут помочь украинской стороне «выработать военный ответ».