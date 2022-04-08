Пентагон подтвердил, что ВСУ могут использовать разведданные США для наступлений

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Украинские военные могут использовать развединформацию, которую они получают от Пентагона, для проведения наступательных операций, заявил официальный представитель американского Минобороны Джон Кирби.
Пентагон подтвердил, что ВСУ могут использовать разведданные США для наступлений
  • AP
  • © Rodrigo Abd

«Мы пытаемся дать им полезную информацию и разведывательные данные, которые позволят им защищаться, дать отпор, сопротивляться... Если бы они использовали какие-то из этих данных для контратаки, то пусть так», — цитирует его ТАСС.

В начале марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон в реальном времени передаёт Киеву разведывательную информацию о происходящем на Украине.

Псаки пояснила, что США передают Украине в том числе те данные, которые могут помочь украинской стороне «выработать военный ответ».

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