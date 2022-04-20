Чавушоглу заявил, что Турция не присоединится к антироссийским санкциям

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не присоединится к антироссийским санкциям Запада.
Чавушоглу заявил, что Турция не присоединится к антироссийским санкциям
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«Как мы могли бы быть стать честным посредником, если бы подключились к санкциям против России? Поэтому ожидать от нас санкций против России не стоит, это было бы неправильным», — приводит РИА Новости его слова, сказанные в интервью CNN Türk.

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция будет вынуждена следовать антироссийским санкциям, если их одобрит ООН.

31 марта турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отказе Турции присоединяться к санкциям против России.

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