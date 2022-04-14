В Турции прокомментировали возможное присоединение к антироссийским санкциям

Анкара вынуждена будет следовать антироссийским санкциям, если их одобрит ООН, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Турция следует международному праву, мы будем проводить взвешенную политику. В случае одобрения ООН санкций в отношении России Турция будет вынуждена им следовать», — сказал он в интервью телеканалу NTV.

Представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее в интервью TRT Haber отметил, что «сжигать все мосты» с Россией недопустимо.

31 марта турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отказе Турции присоединяться к санкциям против России.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Анкара может позволить себе роскошь отстаивать интересы в условиях членства в НАТО.