В Турции прокомментировали возможное присоединение к антироссийским санкциям
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«Турция следует международному праву, мы будем проводить взвешенную политику. В случае одобрения ООН санкций в отношении России Турция будет вынуждена им следовать», — сказал он в интервью телеканалу NTV.
Представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее в интервью TRT Haber отметил, что «сжигать все мосты» с Россией недопустимо.
31 марта турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отказе Турции присоединяться к санкциям против России.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Анкара может позволить себе роскошь отстаивать интересы в условиях членства в НАТО.