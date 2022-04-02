Песков: Турция может позволить себе роскошь отстаивать интересы в условиях членства в НАТО

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Турция всегда была крупной региональной державой, эта страна может себе позволить такую роскошь, как отстаивание своих интересов в условиях членства в НАТО, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он признал, что отношения Анкары и Москвы не свободны от разногласий.

«Они (отношения. — RT) не свободны от разногласий, они не свободны от, скажем так, точек полного непонимания друг друга, но тем не менее в этих отношениях всё-таки превалирует партнёрство, которое основано на взаимной выгоде», — сказал Песков в эфире «Беларусь 1».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган находит в себе силы «отстаивать и преследовать свои интересы», не быть «в мейнстриме», как европейские страны, добавил представитель Кремля.

В частности, Турция может отказать Брюсселю и не присоединяться к санкциям против России, а также не жечь мосты с Москвой, сказал он.

«Это дорогого стоит. Мы высоко это ценим», — отметил Песков.

Он напомнил, что российские туристы, которые приезжают в Турцию, оставляют там «миллиарды и миллиарды наличных долларов», а Россия создаёт в стране АЭС и вносит вклад в энергобезопасность Турции.

«Конечно, у нас с Турцией хорошие перспективы», — подчеркнул он.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что «сжигать все мосты» с Россией недопустимо.

Кроме того, в конце марта Эрдоган предупредил, что Турция не будет принимать участие в санкциях против России.

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