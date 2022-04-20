РБК: подпавшие под блокирующие санкции российские банки не смогут выпускать карты UnionPay

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Российские банки, подпавшие под блокирующие санкции западных стран, не смогут выпускать карты UnionPay. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
РБК: подпавшие под блокирующие санкции российские банки не смогут выпускать карты UnionPay
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что платежная система UnionPay избегает сотрудничества с крупными российскими банками из-за риска вторичных санкций.

В частности, ограничения затронут Сбербанк, «Альфа-банк», ВТБ и ряд других российских банков.

Ранее правительство России утвердило дополнительные меры по повышению устойчивости экономики страны на фоне внешнего давления.

Также Центробанк в связи с антироссийскими санкциями принял дополнительные меры поддержки финансового сектора и кредитования экономики России.

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