РБК: подпавшие под блокирующие санкции российские банки не смогут выпускать карты UnionPay

Российские банки, подпавшие под блокирующие санкции западных стран, не смогут выпускать карты UnionPay. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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